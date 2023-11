Uttarkashi Tunnel Rescue: "शुरूआती कुछ घंटे मुश्किल थे.., हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी", सिलक्यारा सुरंग से बाहर आए श्रमिक ने कहा

Highlights सिलक्यारा सुरंग से बाहर श्रमिक विशाल ने बताया कि वो पिछले 16 दिनों से मुश्किलों से गुजरे उन्होंने बाहर आकर सभी बचाव कर्मियों को धन्यावाद दिया इसके साथ ही उन्होंने कहा, "कभी भी हमनें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा"।

Uttarkashi Tunnel Rescue: उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग में 16 दिनों से फंसे रहने के बाद बाहर निकले श्रमिक विशाल ने कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। केंद्रीय और राज्य सरकार की कई एजेंसियों द्वारा लगातार युद्धस्तर पर चलाए गए बचाव अभियान के 17 वें दिन मंगलवार की शाम को सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिक बाहर आने में कामयाब हुए।

बाहर आने के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले श्रमिक विशाल ने सुरंग के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे अपने परिवार के लोगों से बातचीत की, जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। मलबे से बाहर निकाले जाने के बाद श्रमिकों का सुरंग में ही तुरंत चेक-अप किया गया और उसके बाद उन्हें सिलक्यारा से 30 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां एक 41 बिस्तरों का विशेष वार्ड तैयार किया गया था।

"Celebrated only yesterday:" A late Diwali for families of rescued workers from Uttarkashi tunnel Read @ANI Story | https://t.co/7tnmNO7Du5 #UttarkashiRescue #Diwali #Families #Workers pic.twitter.com/7QQpyAP5S1

मीडिया से बातचीत कर विशाल ने कहा, 'हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी....मैं बिल्कुल ठीक हूं । हम सभी ठीक हैं और मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें सुरक्षित बाहर निकाला।' यह पूछे जाने पर कि सुरंग में उन्होंने इस कठिन घड़ी का सामना कैसे किया, उन्होंने कहा, 'शुरूआती कुछ घंटे मुश्किल थे क्योंकि हमें घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद बाहर से लोगों से संपर्क हुआ और फिर धीरे-धीरे सब सामान्य हो गया।'

#WATCH | A rescued worker at Chinyalisaur Community Health Centre shares a video of his fellow workers who were brought out safely from the Silkyara tunnel after 17 long days pic.twitter.com/DRBSwNrQ4o