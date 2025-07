Uttarakhand: मनसा देवी मंदिर में भगदड़, 6 लोगों की मौत; अन्य घायल

Mansa Devi Temple: उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। रविवार को मंदिर के भीतर मची भगदड़ में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है और करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर ने जानकारी दी कि घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया है।

भगदड़ के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पवित्र श्रावण मास के कारण मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई थी।

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल भगदड़ स्थल पर पहुँच गए हैं और राहत अभियान जारी है।

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand | The injured are being rushed to the hospital following a stampede at the Mansa Devi temple. 6 people died and several others got injured in the stampede. pic.twitter.com/ScUaYyq2Z3