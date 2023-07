उत्तराखंड: गंगोत्री हाईवे पर बारिश से सड़क पर गिरा मलबा; 4 तीर्थ यात्रियों की मौत, 10 घायल

Highlights गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से बड़ा सड़क हादसा मलबे में दबकर चार यात्रियों की मौत हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के गंगनानी के पास गंगोत्री हाईवे के पास एक दर्दनाक हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पहाड़ों से गिरे मलबे में सड़क पर जा रहेचार तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई।

मलबे की चपेट में आए यात्रियों में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं वहीं, हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है। मंगलवार को हुई इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे ही स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को सीएससी भटवाड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने आगे बताया कि एसडीएम भटवाड़ी और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से आए तीन वाहनों में 30 यात्री सवार थे जिसमें से एक वाहन पर भारी मलबा गिरने के कारणयह बड़ा हादसा हो गया।

Uttarakhand: 4 dead, 10 injured due to falling debris on Gangotri National Highway near Gangnani



