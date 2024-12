Uttar Pradesh: यूपी सरकार ने प्रयागराज के 'महाकुंभ मेला' क्षेत्र को नया जिला घोषित किया, सीमा एवं प्रशासनिक क्षेत्र संपूर्ण विवरण

Highlights नए स्थापित जिले का आधिकारिक नाम महाकुंभ मेला रखा गया है जिसे भव्य धार्मिक आयोजन के निर्बाध आयोजन और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है इसके साथ ही, राज्य में अब 75 के बजाय 76 जिले होंगे

लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के आसपास एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार, नए स्थापित जिले का आधिकारिक नाम महाकुंभ मेला रखा गया है, जिसे भव्य धार्मिक आयोजन के निर्बाध आयोजन और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही, राज्य में अब 75 के बजाय 76 जिले होंगे। इस कदम का उद्देश्य जनवरी 2025 में होने वाले आगामी कुंभ मेले के लिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह रणनीतिक कदम बेहतर समन्वय और प्रशासन की सुविधा प्रदान करेगा जो तीर्थयात्रियों के साथ-साथ हितधारकों के अनुभव को बढ़ाएगा।

अनुलग्नक-I में वर्णित राजस्व ग्रामों एवं सम्पूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुम्भ मेला जिला/मेला क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा।

महाकुम्भ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।

उक्त संहिता या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां तथा सभी श्रेणी के मामलों में कलेक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उक्त जिले में अपर कलेक्टर की नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उप्र अधिनियम संख्या 4, 2016) द्वारा यथा संशोधित) की धारा-12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कलेक्टर के समस्त कृत्यों का पालन करने का अधिकार होगा।

