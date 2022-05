यूपी: विधानसभा अध्यक्ष से शिवपाल सिंह यादव ने सदन में बैठने का स्थान बदलने का किया आग्रह, जानें वजह

By भाषा | Published: May 25, 2022 10:22 AM

पूर्व में अपने भतीजे से मनमुटाव के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (पीएसपीएल) बनाने वाले शिवपाल ने हाल ही में सपा के चुनाव चिह्न 'साइकिल' पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। यादव ने 21 अप्रैल को समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भाजपा से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा।'

यूपी: विधानसभा अध्यक्ष से शिवपाल सिंह यादव ने सदन में बैठने का स्थान बदलने का किया आग्रह, जानें वजह