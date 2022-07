मऊ: घाघरा नदी में नहाते हुए एक शख्स को मिला 53 किलो का चमकता हुआ.... चमत्कार मान रहे है इसे लोग, जानें पूरा मामला

Highlights मऊ के घाघरा नदी में एक शख्स को चमकता हुआ चीज मिला है। बताया जा रहा है कि उसका वजन करीब 53 किलो है। लोगों ने उस चीज को पुलिस के हवाले कर दिया है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घाघरा नदी में एक चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह शिवलिंग चांदी का है और इसका वजन कम से कम 53 किलो का है। बताया जा रहा है कि इस शख्स को नदी में नहाते समय यह शिवलिंग मिला है। स्थानीय लोग इसे किसी चमत्कार से जोड़ कर भी देख रहे है।

नदी में शिवलिंग होने की खबर मिलने के बाद पुलिस को जाकारी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उस शिवलिंग को बाहर निकलवाया और थाने ले गई। शिवलिंग मिलने की खबर सुनते ही लोग वहां जमा हो गए और उसकी पूजा करनी चाही। फिलहाल उसे थाने में ही रखा गया है और जांच की जा रही है।

खबर के मुताबिक, राममिलन निषाद नामक एक शख्स घाघरा नदी में नहा रहा था। वह पूजा के सामान को धोने के लिए नदी से मिट्टी निकाल रहा था, इस दौरान उसे पानी में कोई चमकता हुआ चीज दिखाई दिया। राममिलन ने पास में मछली पकड़ रहे रामचंद्र निषाद को बुलाया और दोनों मिलकर उस चमकते हुए चीज को निकालने लगे।

UP | Some people saw a glowing object in the Ghaghra river. On taking out the object, it was found that it is a Shivling, it has been kept in the Malkhana of the police station respectfully. It will be investigated by special agencies: Avinash Pandey, SP Mau (16.07) pic.twitter.com/vd734g7QSc