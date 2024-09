Meerut Building Collapse: मेरठ में भरभरा कर गिरी इमारत, 3 की मौत; 6 अभी भी मलबे में दबे

Meerut Building Collapse: कई राज्यों में कुछ दिनों से हो रही बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। उत्तर प्रदेश में रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण मेरठ में एक इमारत जमीदोज हो गई। इमारत के गिरने के कारण दर्जनों लोग इसमें फंस गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने कहा कि शनिवार को एक इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, छह अन्य अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इलाके में बारिश के बीच बचाव अभियान जारी है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना के मुताबिक, आठ लोगों को बचाया गया है, जिनमें से तीन की मौत हो गई है।

Uttar Pradesh: Three killed after building collapses in Meerut, six still trapped under rubble



