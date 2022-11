खतौली विधानसभा उपचुनावः 5 को चुनाव और 8 दिसंबर को मतगणना, जानें क्यों हो रहा चुनाव

Highlights सैनी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी 11 अक्टूबर से स्वत: ही रद्द हो गयी है। विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन (2022) में खतौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। उच्चतम न्‍यायालय के 10 जुलाई, 2013 के फैसले के क्रम में 11 अक्टूबर, 2022 से अयोग्य माने जाएंगे।

नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के खतौली उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को चुनाव और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। 2022 के लिए अब तक की सभी रिक्तियों को उप-चुनाव के लिए इस घोषणा के साथ कवर किया गया है।

इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीख की घोषणा की थी। 5 दिसंबर को मतदान होगा। इन उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे।

Election Commission of India announces the schedule of Uttar Pradesh's Khatauli by-election - polls to be held on December 5th; counting of votes to be on December 8th.



