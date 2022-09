अमेरिका ने इस साल 82 हजार भारतीय छात्रों को जारी किया वीजा, किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है ये आंकड़ा

Highlights भारत में अमेरिकी मिशन ने 2022 में अब तक 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं। ये आंकड़ा पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है।

नई दिल्ली:भारत में अमेरिकी मिशन ने 2022 में अब तक 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं, जो पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है। भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अमेरिकी छात्र वीजा प्राप्त हुए हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने एक बयान में बताया कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों ने मई से अगस्त तक छात्र वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक योग्य छात्र निर्धारित समय पर अपने अध्ययन के कार्यक्रमों में पहुंच सकें।

भारत में सबसे वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक पेट्रीसिया लसीना ने कहा, "हमने अकेले इस गर्मी में 82,000 से अधिक छात्र वीजा जारी किए, जो पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है। इससे पता चलता है कि अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक मांग वाला देश बना हुआ है। हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि इतने सारे छात्र कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्षों में हुई देरी के बाद वीजा प्राप्त करने और अपने विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में सक्षम थे।"

The US Mission in India has issued a record-breaking 82,000 student visas in 2022 to date. Indian students received more US student visas than any other country