US Deports Indians: 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530 भारतीयों को निर्वासित किया?, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में पेश किए आंकड़े

Highlights वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है...निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। यह नीति केवल एक देश पर लागू नहीं है। संबंध में 2024 तक के आंकड़े साझा किए।

US Deports Indians: अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवागमन को हतोत्साहित करना हमारे सामूहिक हित में है...यदि कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रह रहा पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है...निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है।

#WATCH | Speaking in Rajya Sabha on Indian citizens deported from the US, EAM Dr S Jaishankar says, "It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement...It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found… pic.twitter.com/iH8NRou51M — ANI (@ANI) February 6, 2025

Speaking in Rajya Sabha, EAM Dr S Jaishankar says, "The authorities have been given instructions to sit with every one of the returnees (Indians deported from the US) and find out how they went to America, who was the agent, and how do we take precautions so that this does not… pic.twitter.com/U5K0bDN52u— ANI (@ANI) February 6, 2025

राज्यसभा में इस संबंध में एक बयान देते हुए जयशंकर ने यह भी कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो वे अपने नागरिकों को वापस लें। यह नीति केवल एक देश पर लागू नहीं है।

Answering a question raised in Rajya Sabha by Congress MP Randeep Singh Surjewala on Indian citizens deported from the US, EAM Dr S Jaishankar says, "We know that 104 people came back yesterday. We are the ones who verified their nationality...Let us not make out as though this… pic.twitter.com/RdisKMeRSE — ANI (@ANI) February 6, 2025

निर्वासन की प्रक्रिया कोई नयी नहीं है, यह कई वर्षों से है।’’ जयशंकर ने अमेरिका से अब तक भारत निर्वासित किए गए लोगों के आंकड़े भी सदन के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि साल 2009 में 734, साल 2010 में 799, साल 2011 में 597, साल 2012 में 530 भारतीयों को निर्वासित किया गया। उन्होंने इस संबंध में 2024 तक के आंकड़े साझा किए।

#WATCH | Delhi: On deportation of illegal Indian immigrants from the US, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "... The way they were sent back, they were chained and were not even allowed to use the washroom, I want to remind America that they are not criminals. They are… pic.twitter.com/xhwaTX9R2R — ANI (@ANI) February 6, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो। हमारा ध्यान अवैध प्रवासन उद्योग के खिलाफ मजबूत कार्रवाई पर होना चाहिए।’’ ज्ञात हो कि अमेरिका में कथित तौर पर बिना दस्तावेज़ों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया।

#WATCH | Delhi | On Indian citizens deported from the US, Congress MP Karti Chidambaram says, "While I understand the US's legal position of deporting people who entered their country without valid documentation, they may do it with dignity, particularly when it involves citizen… pic.twitter.com/nzHCEXYy2r — ANI (@ANI) February 6, 2025

अमेरिकी सेना का एक विमान बुधवार को अमेरिका में कथित तौर पर बिना दस्तावेज़ों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी वाशिंगटन यात्रा से कुछ ही दिन पहले यह कार्रवाई हुई है।

निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब से, 33-33 हरियाणा और गुजरात से, तीन-तीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तथा दो चंडीगढ़ से हैं। निर्वासित किये गये लोगों में 19 महिलाएं और चार वर्षीय एक लड़का, पांच व सात वर्षीय दो लड़कियों सहित 13 नाबालिग शामिल हैं।

Web Title: US Deports Indians 734 Indians deported in 2009, 799 in 2010, 597 in 2011, 530 in 2012?, External Affairs Minister S Jaishankar presented figures House see video