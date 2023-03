उद्धव ठाकरे की रैली में ऊर्दू के बैनर, फड़नवीस ने साधा निशाना, प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार

Highlights फड़नवीस ने कहा- भारतीय जनता पार्टी किसी विशिष्ट भाषा का विरोध नहीं करती है उन्होंने कहा- हम केवल उन लोगों का विरोध करते हैं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं चतुर्वेदी ने लिखा- निचला स्तर स्थापित करने के लिए आप कितने नीचे गिरेंगे?

मुंबई:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने नासिक के मालेगांव इलाके में एक रैली के दौरान बैनरों पर 'उर्दू' भाषा का इस्तेमाल करने के लिए शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के धड़े की रविवार को आलोचना की। फड़नवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशिष्ट भाषा का विरोध नहीं करती है, लेकिन इसकी चिंता शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा कथित तौर पर "लोगों को खुश करने के लिए" अपनाए गए हथकंडे अपनाकर लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है।

एएनआई ने फड़नवीस के हवाले से कहा, “उद्धव ठाकरे की आज मालेगांव में एक रैली थी और रैली से पहले उर्दू में बैनर लगाए गए थे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, उर्दू भी एक भाषा है और हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम केवल उन लोगों का विरोध करते हैं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वे (उद्धव गुट) कर रहे हैं।"

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ठाकरे को भविष्य में इस तरह के कार्यों के लिए बालासाहेब ठाकरे के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं इस पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, "उनकी बेशर्म राजनीति और पाखंड कभी विस्मित नहीं करते।" चतुर्वेदी ने लिखा, “ध्रुवीकरण की कोई सीमा नहीं है। एक नया निचला स्तर स्थापित करने के लिए आप कितने नीचे गिरेंगे?

उन्होंने फड़नवीस के एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने के वीडियो भी साझा किए, जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, साथ ही उर्दू पत्रों के साथ उनका स्वागत करने वाले बैनर भी थे। एक अन्य वीडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फड़नवीस के साथ इफ्तार पार्टी में भाग लेते हुए दिखाया गया है।

Their shameless politics and hypocrisy never ceases to amaze. Koi limit bhi toh nahin hai dhruvikaran karne ka. How many lows would you plumb to establish a new low? https://t.co/kS0aVzpmlbpic.twitter.com/m0CVVUFkdC