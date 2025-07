'कांवड़ लेने मत जाना..': यूपी में शिक्षक की कविता से हिंदू संगठन नाराज, मामला दर्ज | VIDEO

बरेली: उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक के खिलाफ स्कूल असेंबली के दौरान कांवड़ यात्रा पर कविता सुनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बरेली के महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) इंटर कॉलेज के शिक्षक रजनीश गंगवार अपनी स्वरचित कविता "तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना" पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसमें आगे कहा गया है, 'कांवर ले जाकर कोई एसपी या डीएम नहीं बना है।'

कविता धार्मिक कर्मकांडों की तुलना में शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देती है। हालाँकि, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने इस कविता पर आपत्ति जताई और इसे काँवड़ यात्रियों या काँवड़ियों के प्रति भड़काऊ और अपमानजनक बताया।

इस वर्ष 11 जुलाई (पवित्र सावन माह) से शुरू हुई काँवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में काँवड़ियाँ गंगा नदी से पवित्र जल लेकर शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आवाजाही होती है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है।

"Don't embark on kanwar yatra, light the lamp of knowledge instead," UP govt teacher's poem lands him in soup



