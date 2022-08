लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान हुआ पथराव, दो गुटों में झड़प, मामला दर्ज

Highlights घटना में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं हैं मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव होने की घटना सामने आई है। राजधानी में आशियाना के बांग्ला बाजार इलाके में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर के सामने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। घटना के बाद से मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह दोनों गुटों के बीच हंगामा हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने बाजार में आकर पथराव किया। दोनों गुटों के लोगों के हाथों में पत्थर थे।

ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा के दौरान, पहली यात्रा में शामिल लोगों के समूह ने पिछली कुछ प्रतिद्वंद्विता के कारण दूसरी यात्रा पर पथराव किया। कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है।

UP | Stones pelted during Tiranga Yatra in Lucknow



During tiranga yatra, group of men from 1st yatra pelted stones on 2nd due to some previous rivalry, some cars damaged, a person received minor injuries. Case registered, team for arrests made: Piyush Mordia, Joint Commissioner pic.twitter.com/TdwRe3vQ13