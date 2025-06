सपा ने 3 विधायकों को निकाला?, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय पर एक्शन, भाजपा से दोस्ती भारी!

Highlights तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। जहां रहें, विश्वसनीय रहें! सहृदयपूर्ण शुभकामनाएं! मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी।

लखनऊः समाजवादी पार्टी (सपा) के तीन बागी विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय को सोमवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय खुले तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन में आने का आरोप है।

सपा ने इन तीनों विधायकों के निष्कासन का एलान करते हुए 'एक्स' पर कहा, "समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत साम्प्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरीपेशा और ‘पीडीए विरोधी’ विचारधारा का साथ देने के कारण’’ तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है।

Samajwadi Party (SP) expels party MLAs Abhay Singh, Rakesh Pratap Singh and Manoj Kumar Pandey "due to their communal divisive negativity and their support to anti-farmer, anti-women, anti-youth, anti-business, anti-working professionals and 'anti-PDA' ideology" pic.twitter.com/1IC52OVLHY