Road Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण आपस में भिड़े 5 वाहन, बचाव कार्य के दौरान 3 और गाड़ियां टकराईं

Highlights यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार मथुरा टोल प्लाजा पर गंभीर सड़क हादसा हुआ। मथुरा टोल प्लाजा पर हुए इस हादसे में 5 घायल हुए हैं।

यूपीः यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा टोल प्लाजा पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण कम से कम 5 वाहन एक ट्रक से टकरा गए। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ विदेशी पर्यटकों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वाहनों को घटनास्थल से हटाने के दौरान 3 और वाहन आपस में टकरा गए।

एसपी त्रिगुण विशेन ने जानकारी देते हुए कहा कि टोल प्लाजा के पास कम दृश्यता और घने कोहरे के कारण आज सुबह विदेशी पर्यटकों को ले जा रहा एक वाहन एक कंटेनर ट्रक से टकरा गया। चालक और सह चालक सहित छह लोग घायल हो गए और उन्हें मथुरा के अस्पताल ले जाया गया।

UP | At least 5 vehicles collided with a truck due to dense fog & low visibility at the Mathura toll plaza on Yamuna Expressway. People were seriously injured including few foreign tourists. 3 more vehicles collided while vehicles were removed from the location. pic.twitter.com/jSJNF8ELHd