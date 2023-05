UP Nikay Chunav: पहले चरण के लिए 37 जिलों में मतदान शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट, देखें

By अनिल शर्मा | Published: May 4, 2023 07:39 AM

UP Municipal Election 2023: पहले चरण में नगर निगमों के 10 महापौर और 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 2,740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3,645 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल 7,593 पदों के लिए 44 हजार से अधिक उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

