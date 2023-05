UP Nikay Chunav: नगर निगमों की 17 सीटों में से 15 पर बीजेपी 2 पर बसपा आगे, देखिए लिस्ट

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 13, 2023 10:23 AM

यूपी नगर निकाय चुनाव में सबसे पहले नगर निगमों के परिणाम आने की संभावना है। नगर निगम चुनाव ईवीएम के जरिए हुए हैं। शाम 4 बजे तक यूपी के सभी 17 नगर निगमों के चुनाव परिणाम आ सकते हैं। शुरुआती रुझानों में मेयर की 17 सीटों में से 15 पर भाजपा और 2 पर बसपा आगे चल रही हैं।

