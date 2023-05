नगर निगम के बजट को लूटकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप

By भाषा | Published: May 10, 2023 07:11 AM

उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण 11 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी।

