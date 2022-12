लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रात 10 बजे के बाद आने-जाने पर रोक, यूनिवर्सिटी ने जारी किए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद छात्रावास में छात्रों के आने-जाने पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में लिखित निर्देश भी जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई छात्र-छात्रा इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस छात्र-छात्रा पर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Uttar Pradesh | University of Lucknow administration prohibits movement of students to and from the hostel after 10 pm. pic.twitter.com/62QJ5n1lnw