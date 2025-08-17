UP News: चायल विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित, कहा- सदन में अतीक को माफिया कहने पर मुझे सज़ा मिली

August 17, 2025

कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल लंबे समय से सपा नेतृत्व से नाराज चल रही थीं। पिछले साल राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें "अपनी राह सुधारने का मौका" देने का हवाला देते हुए सज़ा देने से परहेज़ किया।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा चायल विधायक पूजा पाल को "अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों" के आरोप में पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद, उनके जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें तेज़ हो गई हैं।

 आख़िरी झटका इस हफ़्ते तब लगा जब उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलेआम तारीफ़ की और "अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य को ख़त्म करने और न्याय दिलाने" के लिए उनकी सराहना की। कुछ ही घंटों बाद, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निष्कासन को मंज़ूरी दे दी।

इन अटकलों को और हवा तब मिली जब पूजा पाल को हाल ही में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर मिलते देखा गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात ने इस धारणा को और पुख्ता कर दिया है कि उनका भाजपा में शामिल होना सिर्फ़ संभावना नहीं, बल्कि समय का मामला है। 

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगले उपचुनावों से पहले उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया जा सकता है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, "पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूजा पाल को जून में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला।"

सियासी जानकारों का कहना है कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के खिलाफ एक मामले में मुख्य गवाह, अपने पति उमेश पाल की सनसनीखेज हत्या के बाद पूजा पाल का रुख बदलने लगा। तब से, वह अक्सर भाजपा के कानून-व्यवस्था संबंधी उपायों के समर्थन में बोलती रही हैं, जो अक्सर उनकी पार्टी के रुख के बिल्कुल विपरीत होता है।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी, उन पर क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों की मदद करने का आरोप लगाया गया था। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनका निष्कासन "बस समय की बात" थी। उनके निष्कासन के साथ, अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें जल्द ही भाजपा में शामिल किया जा सकता है और उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है।

यह कदम सपा के भीतर बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। पार्टी ने इससे पहले राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग करने के लिए विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह को निष्कासित कर दिया था। हालाँकि, पूजा को तब बख्श दिया गया था, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले पाल समुदाय को अलग-थलग नहीं करना चाहते थे।

