UP: लखनऊ के लूलू मॉल में फिर से पढ़ी गई है नमाज, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने किया दावा, वीडियो वायरल

Highlights लखनऊ के लूलू मॉल फिर से नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने जारी किया है। उनका दावा है कि यहां एक अलग तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है।

Lucknow Mall Namaz: यूपी के लूलू मॉल फिर से नमाज पढ़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। आजतक की एक खबर के अनुसार, इस वीडियो को अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने जारी किया है। वीडियो में दो शख्स को नमाज पढ़ते देखा जा रहा है। खबर के मुताबिक, वीडियो को जारी करते हुए चतुर्वेदी ने कहा है कि यह कोई लुलु मॉल नहीं है बल्कि लुलु मस्जिद है। हालांकि लोकमत हिन्दी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

What is the problem of LULU Mall Management?



Yesterday, an FIR was lodged for offering Open Namaz on the Mall premise & Today Morning, Another video has surfaced which is said to be of yesterday Night.



Muslim men are again offering Namaz in the video.