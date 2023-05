UP MLC Election: भाजपा ने सपा को हराकर दोनों सीट पर किया कब्जा, बीजेपी को एक सीट पर 279 और दूसरे पर 280 वोट मिले!, जानें समाजवादी पार्टी का हाल

Highlights कांग्रेस के दो विधायकों, बहुजन समाज पार्टी के विधायक और सपा के एक विधायक (मनोज पारस) ने मतदान नहीं किया। लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल दोहरे के निधन से रिक्त हुई दो सीटों के लिए मतदान हो रहा है। भाजपा ने मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

UP MLC Election Bypolls 2023: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दो रिक्त सीटों पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी को एक सीट पर 279 और दूसरे सीट पर 280 वोट मिले। सोमवार को हुए उपचुनाव में सोमवार राज्य विधानसभा में 403 विधायकों में से 396 विधायकों ने मतदान किया।

भाजपा के पद्मसेन चौधरी को 279 और मानवेंद्र सिंह 280 वोट मिले। सपा के राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल को 116-116 वोट मिले जिन सात विधायकों ने मतदान नहीं किया, उनमें जेल में बंद तीन विधायक अब्बास अंसारी (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी), इरफान सोलंकी (समाजवादी पार्टी) और रमाकांत यादव (समाजवादी पार्टी) शामिल हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath casts his vote in MLC elections



Polling for 2 UP Legislative Council seats is underway. The first vacancy arose due to the death of MLC Banwari Lal on February 15 this year following a prolonged illness and another seat… pic.twitter.com/oiEKthxs7Z