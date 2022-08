वीडियो: सपा नेता की कार को आधे किलोमीटर तक घसीटता रहा ट्रक, यूपी के मैनपुरी में हैरान कर देने वाली घटना कैमरे में कैद

Highlights उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा नेता की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 500 मीटर तक घसीटता चला गया। पुलिस के अनुसार ट्रक को जब्त कर लिया गया है, ड्राइवर को भी पकड़ कर जांच शुरू कर दी गई है। सपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की थी कार, घटना के समय वे भी कार में मौजूद थे।

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मारी और फिर करीब 500 मीटर तक उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। इस दौरान कई लोग ट्रक के पीछे दौड़ते रहे। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि कार से टक्कर और उसे घसीटे जाने के दौरान चिंगारी निकल रही थी। यह पूरी घटना रविवार शाम की है।

#WATCH A truck dragged the car of SP District President Devendra Singh Yadav for about 500 meters in UP's Mainpuri pic.twitter.com/86qujRmENr