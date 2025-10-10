यूपी विधान परिषद चुनाव 2026ः अखिलेश यादव और राहुल गांधी में अलगाव?, सपा से गठबंधन नहीं, 11 सीट पर अकेले लड़ने की घोषणा, 5 सीट पर प्रत्याशी तय, देखिए लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 21:23 IST2025-10-10T21:22:48+5:302025-10-10T21:23:39+5:30
UP Legislative Council Elections 2026: अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी युवाओं और शिक्षकों की आवाज को सदन में बुलंद करने के लिए आगामी विधान परिषद चुनाव में सभी 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी।
लखनऊः कांग्रेस ने वर्ष 2026 में होने विधान परिषद चुनाव के लिए 11 सीट पर अकेले लड़ने की घोषणा करते हुए पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की इन सीट पर चुनाव होना है। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी युवाओं और शिक्षकों की आवाज को सदन में बुलंद करने के लिए आगामी विधान परिषद चुनाव में सभी 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राय ने कहा कि पांच सीट पर प्रत्याशी तय किये जा चुके हैं।
जिनमें मेरठ-सहारनपुर स्नातक सीट पर विक्रांत वशिष्ठ, आगरा स्नातक सीट पर रघुराज सिंह पाल, लखनऊ स्नातक सीट पर डॉ. देवमणि तिवारी, वाराणसी शिक्षक सीट पर संजय प्रियदर्शी और वाराणसी स्नातक विधान परिषद सीट पर अरविंद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक ‘कनेक्ट सेंटर’ स्थापित किया गया है और प्रत्येक जिले में एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनायी जाएगी, जो कनेक्ट सेंटर से जुड़ी रहेगी। राय ने कहा कि पार्टी की सभी शाखाओं व संगठनों को इसमें लगाया गया है और विधि, शिक्षक एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी सीट पर सांसदों/विधायकों, पूर्व सांसदों/विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया जा रहा है और उनके साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल 100 सीट हैं, जो विधायकों, निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, स्नातकों द्वारा चयनित सदस्यों से भरी जाती हैं। इसके अलावा कुछ सदस्यों को सरकार मनोनीत भी करती है।