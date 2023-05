यूपी: नोएडा में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत; एक बच्चे की मौत, 28 घायल

नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई है।इस हादसे में करीब 28 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

