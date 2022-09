यूपी सरकार ने कहा, 'वक्फ की संपत्ति खुदा की है, इसे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे'

Highlights योगी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों को खुदा की संपत्ति बताया, कहा- नहीं करने देंगे किसी को कब्जा वक्फ की मौजूदा करोड़ो-अरबों की संपत्ति को बचाने के लिए कराया जा रहा है सर्वे योगी सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए अच्छी मंशा से सर्वे करा रही है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के होने वाले सर्वे के संबंध में एक बाद स्पष्ट कर दी है कि वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है। इसलिए यूपी सरकार इसे किसी को भी कब्जा करने या फिर इसके अवैध इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगी।

इस कारण योगी सरकार प्रदेश में वक्फ की मौजूदा करोड़ो-अरबों की संपत्ति का सर्वे करा रही है और इसके अवैध खरीद-फरोख्त या अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाते हुए लगाम लगाएगी।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, "सरकार के लिए वक्फ संपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है और सरकार इस पर किसी को भी कब्जा करने का अनुमति नहीं देगी। सरकार ने वक्फ की संपत्ति के संरक्षण के लिए अच्छी मंशा से सर्वे शुरू किया है। पहले वक्फ संपत्तियों की पहचान की जाएगी उसके बाद उस पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

