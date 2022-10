सुल्तानपुरः पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, कार और कंटेनर ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत

Highlights पुलिस के अनुसार बीएमडब्लू कार सुलतानपुर की ओर से आ रही थी जबकि कंटेनर ट्रक लखनऊ की तरफ से। इस टक्कर में ट्रक कार पर चढ़ गया, जिससे कार के परखच्चे उड़ गये।

सुलतानपुरः उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार को दोपहर कार और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गयी, जिसमें बिहार के चार युवकों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार सुलतानपुर की ओर से जा रही बीएमडब्लू कार और लखनऊ की ओर से आ रहे कंटेनर ट्रक में भिड़ंत हो गयी। इस टक्कर में ट्रक कार पर चढ़ गया, जिससे कार के परखच्चे उड़ गये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में हुई जनहानि पर शोक प्रकट किया और जिला प्रशासन जरूरी निर्देश दिए। कार में सवार एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। इस दुर्घटना में बिहार के आनंद प्रकाश (35 साल), अखिलेश सिंह (35 साल) दीपक कुमार (37 साल) व एक अज्ञात की मौके पर ही मौत हो गयी। मृतक अखिलेश और दीपक बिहार में औरंगाबाद जिले के निवासी हैं।

हादसे का शिकार हुयी बीएमडब्लू कार उत्तराखंड में अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित जिंदल पब्लिक स्कूल के पते पर दर्ज है। कंटेनर ट्रक का मालिक कयूम मुरादाबाद का रहनेवाला है। दुर्घटना के बाद पुलिस और यूपीडा की टीम ने मौके पर पहुंच कर राहत एवं बचाव अभियान किया।

UP | Four people have lost their lives in an accident that took place on Purvanchal Expressway in Sultanpur dist. A high-speed BMW car collided with a container coming from the opposite direction. The deceased were residents of Uttarakhand: Ravish Kumar Gupta, DM Sultanpur pic.twitter.com/1Sv08SnG0z