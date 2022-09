यूपी: कबड्डी खिलाड़ियों को शौचायल के पास परोसा गया खाना, सपा, कांग्रेस योगी सरकार पर हुईं हमलावर

Highlights सहारनपुर में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट के पास दिया गया खाना, वायरल हुआ वीडियो योगी सरकार ने लिया एक्शन, खेल अधिकारियों को किया सस्पेंड, विपक्ष हुआ हमलावर कांग्रेस ने साझा किया वायरल वीडियो, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को बताया अक्षम

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश खेल विभाग की ओर से सहारनपुर में आयोजित बालिकाओं की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को कथित तौर से दिये जाना वाले खाने को टॉयलेट के पास बनवाने का मुद्दा योगी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है।

इस मामले में वीडियो वायरल होने से प्रदेश के विपक्षी दल मसलन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार को खेल विरोधी ठहराते हुए कोस रही हैं। वहीं सरकार का इस संबंध में बयान आया है कि मामले की जांच की जा रही है, कुछ को सस्पेंड किया गया है और जांच के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

इस संबंध में योगी सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव ने कहा, "हमें सहारनपुर में में सूचना मिली है कि खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया है। इस संबंध में जिम्मेदार खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।"

Lucknow, Uttar Pradesh | There was a complaint about providing food in toilets to kabaddi players in Saharanpur. Sports officer has been suspended & inquiry has been ordered: UP Sports Minister Girish Yadav pic.twitter.com/NyzgXh5WUs

लेकिन मामले में हमलावर विपक्ष ने इस घटना के लिए सीधे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना पर बयान देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "यह सरकार अक्षम है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सहारनपुर में मिला, जहां कबड्डी खिलाड़ियों को खाने का प्रबंधन भी यह सही तरीके से नहीं कर सके। उन्हें टॉयलेट में खाना मिला।"

Lucknow, UP | It is an incompetent government. The state government is not even capable enough make arrangements for Kabaddi players & patients who were being given food in toilets in Saharanpur: SP Chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/dW924MFYlI