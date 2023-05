यूपी: गुर्जर और राजपूत समाज के झगड़े से बढ़ी सीएम योगी की परेशानी

By राजेंद्र कुमार | Published: May 31, 2023 07:55 AM

यूपी के सहारनपुर में गुर्जर और राजपूत बिरादरी के लोग एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। इस विवाद के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ गई है।

फाइल फोटो