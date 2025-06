WATCH: अयोध्या मंदिर में श्री राम दरबार सहित अष्ट देवालयों में पवित्र देव विग्रहों की प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बने योगी आदित्य नाथ

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्हें 'प्राण प्रतिष्ठा' कार्यक्रम देखने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने इसे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की अभिव्यक्ति बताया।

उन्होंने लिखा, "आज प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार सहित आठ मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण-प्रतिष्ठा हेतु आयोजित कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह पावन अवसर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की नई अभिव्यक्ति है। सियावर श्री रामचंद्र की जय!"



5 जून को 'प्राण प्रतिष्ठा' कार्यक्रम का तीसरा दिन है, जो 3 जून से शुरू हुआ था। एक्स पर अपडेट साझा करते हुए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिखा, "प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले दिन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पहली मंजिल पर श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा के लिए यज्ञशाला में विभिन्न वैदिक अनुष्ठान औपचारिक रूप से शुरू किए गए, साथ ही आसपास के अष्ट देवालयों में अन्य देवताओं के लिए भी।"

आयोजन के दूसरे दिन भी अनुष्ठान जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक्स पर लिखा, "प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन, विभिन्न अधिवास किए गए, और उत्सव विग्रहों को मंदिर परिसर की परिक्रमा कराई गई। यज्ञ मंडप के अलावा, देवालयों में भी अनुष्ठान किए गए, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।"

