उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज, नड्डा, नितिन नबीन, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम योगी, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 5, 2026 21:13 IST2026-01-05T21:11:28+5:302026-01-05T21:13:37+5:30
गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रीअमित शाह से मुलाकात की।’’
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की। दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी दिल्ली में थे और अलग-अलग बैठकों में व्यस्त थे। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली और सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।
आज नई दिल्ली में @BJP4India के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से शिष्टाचार भेंट की।@NitinNabinpic.twitter.com/K6ZH9dsXyO— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026
अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार! pic.twitter.com/wnTWinbZV2
यूपी मंत्रिमंडल में छह पद रिक्त हैं और ऐसी चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी बदला जा सकता है।
आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026
आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है।
अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार… pic.twitter.com/bQmGojpojB
राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर आए योगी ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की, जबकि उपमुख्यमंत्री पाठक ने महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की।
.@BJP4India के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026
अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार।@JPNaddapic.twitter.com/tXJ55gwqMQ
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’ लद्दाख के उपराज्यपाल कविन्दर गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएमओ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘लद्दाख के उपराज्यपाल, कविन्दर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’
फेरबदल की रूपरेखा सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में फेरबदल मकर संक्रांति के बाद हो सकता है, जो 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यह इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार और पार्टी संगठन को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा होगा।