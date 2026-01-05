उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज, नड्डा, नितिन नबीन, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम योगी, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 5, 2026 21:13 IST2026-01-05T21:11:28+5:302026-01-05T21:13:37+5:30

गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रीअमित शाह से मुलाकात की।’’

up cm Yogi Adityanath Meets PM narendra modi Speculation Of UP Cabinet Reshuffle Intensifies acting president Nitin Nabin meeting and Amit Shah video | उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज, नड्डा, नितिन नबीन, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम योगी, वीडियो

photo-lokmat

Highlightsमंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।यूपी मंत्रिमंडल में छह पद रिक्त हैं और ऐसी चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की। दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी दिल्ली में थे और अलग-अलग बैठकों में व्यस्त थे। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली और सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

यूपी मंत्रिमंडल में छह पद रिक्त हैं और ऐसी चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रीअमित शाह से मुलाकात की।’’

राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर आए योगी ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की, जबकि उपमुख्यमंत्री पाठक ने महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’ लद्दाख के उपराज्यपाल कविन्दर गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएमओ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘लद्दाख के उपराज्यपाल, कविन्दर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’

फेरबदल की रूपरेखा सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में फेरबदल मकर संक्रांति के बाद हो सकता है, जो 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यह इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार और पार्टी संगठन को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा होगा।

Web Title: up cm Yogi Adityanath Meets PM narendra modi Speculation Of UP Cabinet Reshuffle Intensifies acting president Nitin Nabin meeting and Amit Shah video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BJP government of Uttar PradeshBJP government of Uttar PradeshNarendra Modijp naddaYogi Adityanathuttar pradeshAmit ShahNitin NabindelhiLucknowKeshav Prasad Mauryaनरेंद्र मोदीजेपी नड्डायोगी आदित्यनाथउत्तर प्रदेशअमित शाहदिल्लीलखनऊकेशव प्रसाद मौर्याआरएसएस