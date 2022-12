देश में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर योगी सरकार अलर्ट, उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोविड-19 को लेकर टीम-9 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भीड़ और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा उन्होंने अधिकारियों को कोविड के हर सकारात्मक मामले की जीनोम अनुक्रमण करने का भी निर्देश दिया

लखनऊ: देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोविड-19 को लेकर टीम-9 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भीड़ और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड के हर सकारात्मक मामले की जीनोम अनुक्रमण करने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्हें कोरोना जाँच और एहतियाती खुराक की गति बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा ड‍िप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक सह‍ित अन्‍य मंत्री भी शामिल हुए।

बता दें कि दुनियाभर में कोरोना वायरस एक फिर से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। विभिन्न देशों में एक सप्ताह से कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है हालां, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य है। दिसम्बर माह में प्रदेश की कोविड पॉजिटिविटी दर 0.01% रही है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 62 है। विगत 24 घंटों में 27,208 हजार टेस्ट किए गए और एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई। इसी अवधि में 33 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए।

