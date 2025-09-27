'I Love Muhammad' Poster Row: बरेली में हुई हिंसक झड़पों के एक दिन बाद यूपी के मौलवी तौकीर रजा खान को हिरासत में लिया गया, रिपोर्ट का दावा

बरेली: एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने शनिवार (27 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई झड़पों के सिलसिले में एक स्थानीय मौलवी और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रज़ा खान को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि "आई लव मोहम्मद" अभियान के समर्थन में प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित करने की खान की घोषणा के बाद बरेली में हिंसक झड़पें शुरू हो गईं।

फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार की नमाज के बाद, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आला हज़रत दरगाह और बरेली स्थित मुस्लिम मौलवी के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लिए हुए जमा हो गए। रिपोर्टों के अनुसार, हिंसक झड़पों में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऑनलाइन कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी खान के घर के बाहर इकट्ठा होकर हाथों में 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लिए नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 'आई लव मुहम्मद' अभियान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पथराव किया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की नमाज़ के बाद, कोतवाली क्षेत्र में स्थित और एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित मौलवी के आवास के बाहर और मस्जिद के पास "आई लव मुहम्मद" के पोस्टर लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने प्रदर्शन स्थगित किए जाने पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया।

#WATCH | Protestors gathered outside Ala Hazrat Dargah & IMC chief Maulana Tauqeer Raza Khan's house holding 'I Love Mohammad' placards after the Friday prayers in Bareily, UP. Heavy security is deployed at both spots. pic.twitter.com/rcZSAQyH8S — ANI (@ANI) September 26, 2025

ज़िला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने कहा, "कुछ दिन पहले, एक संगठन ने शुक्रवार को एक मार्च निकालने और विरोध प्रदर्शन के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपने का प्रस्ताव रखा था। हमने उन्हें सूचित किया था कि अगर उन्हें ऐसा कोई कदम उठाना है, तो उन्हें पहले लिखित अनुमति लेनी होगी क्योंकि बीएनएसएस की धारा 163 (उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) पूरे ज़िले में लागू है।"

उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद, शुक्रवार की नमाज़ के बाद, कुछ लोग कुछ इलाकों में सड़कों पर उतर आए और शांति भंग करने की कोशिश की। डीएम ने कहा, "जवाब में, पुलिस ने मौके पर कड़ी कार्रवाई की। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।"

गुरुवार को, मौलवी ने चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। शहर के मध्य में इस्लामिया मैदान से सटी एक छोटी मस्जिद के बाहर और बरेलवी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित दरगाह-ए-आला हज़रत के पास हिंसा भड़क उठी।

जब भीड़ ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने खलील तिराहा पर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

