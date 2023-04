'मिट्टी में मिला दूंगा': अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना बयान हुआ ट्रेंड

Highlights सीएम योगी का एक महीने पुराना बयान 'मिट्टी में मिला देंगे' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है 25 फरवरी को सीएम विधानसभा में बजट सत्र को संबोधित करने के दौरान दिया था यह बयान अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर में मारे गिराए जाने के बाद ट्रेंड हुआ बयान

नई दिल्ली: उमेश पाल हत्याकांड में वांछित खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक महीने पुराना बयान 'मिट्टी में मिला देंगे' एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

दरअसल, 25 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथउत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित कर रहे थे, और उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव के साथ आमने-सामने होने के दौरान, उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने यादव पर उंगली उठाते हुए कहा था, "क्या यह सच नहीं है कि अतीक अहमद, जिस पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया का हिस्सा है, और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसी हाऊस में कह रहा हूं इसी माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।

