आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, बाल-बाल बचीं यूपी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य; कार से हुई ट्रक की टक्कर
Baby Rani Maurya Accident: उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार एक ट्रक से टकरा गई। मंत्री बाल-बाल बच गईं।
Baby Rani Maurya Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल बच गई। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री हाथरस जिले में विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लखनऊ जा रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। यह दुर्घटना फिरोजाबाद जिले में 56वें किलोमीटर के पास हुई, जहाँ राजमार्ग के दोनों ओर का यातायात एक ही लेन पर डायवर्ट कर दिया गया था। रानी मौर्य की गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था, तभी अचानक उसका एक टायर फट गया।
परिणामस्वरूप, वह नियंत्रण खो बैठा और मंत्री की गाड़ी से टकरा गया। हालाँकि, मौर्य के चालक की त्वरित सूझबूझ से एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन मंत्री सुरक्षित रहीं।
कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी का फिरोजाबाद में एक्सीडेंट, बेबी रानी मौर्य सुरक्षित, बड़ा हादसा टला...— आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) October 24, 2025
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर लखनऊ आते समय हुआ हादसा...
लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित ट्रक मंत्री के वाहन से… pic.twitter.com/Hv7GdPhjkW
घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुँची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया। इस बीच, बेबी रानी मौर्य को एक अन्य वाहन से लखनऊ भेज दिया गया।
बाद में, मंत्री ने अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सक्रिय निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। घटना के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा एक्सप्रेसवे सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।
परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा एवं आप सभी मेरे प्रिय शुभचिंतक, देवतुल्य जनता जनता जनार्दन के असीम आशीर्वाद से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में सकुशल हूं। pic.twitter.com/xqr9VSFQUc— Baby Rani Maurya(modi ka parivar) (@babyranimaurya) October 24, 2025
बाद में, एक्स पर एक पोस्ट में, मौर्य ने कहा, "परमपिता परमेश्वर और आप सभी प्रिय शुभचिंतकों की असीम कृपा से मैं सुरक्षित हूँ।" उस समय एक्सप्रेसवे पर यातायात का प्रबंधन एकल मार्ग से किया जा रहा था। घटना के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया।