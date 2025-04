UP Board Result 2025 Class 10-12: यूपीएमएसपी 10-12वीं परीक्षा परिणाम, upmsp.edu.in लिंक पर हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट ऑनलाइन देखें, कैसे करें डाउनलोड

Highlights UP Board Result 2025 Class 10, 12 LIVE: 8,140 केंद्रों पर कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं आयोजित कीं। UP Board Result 2025 Class 10, 12 LIVE: यूपी बोर्ड ने इस साल 24 फरवरी से 12 मार्च, 2025 को आयोजित की गई। UP Board Result 2025 Class 10, 12 LIVE: upmsp.edu.in पर हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं।

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) (UP Board Result 2025) शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिया गाया है। छात्र पहली बार ‘डिजिलॉकर’ पर अपनी डिजिटल ‘मार्कशीट’ प्राप्त करेंगे। upmsp.edu.in पर हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। 10वीं क्लास में 90.11 प्रतिशत छात्र पास हुए। 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह ने टॉप किया और 12वीं क्लास में प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप कर राज्य का नाम ऊंचा किया है। यूपी बोर्ड ने इस साल 24 फरवरी से 12 मार्च, 2025 तक 8,140 केंद्रों पर कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं आयोजित कीं। कुल 25,56,992 छात्रों ने हाईस्कूल जबकि 25,77,733 छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। इंटर में पास प्रतिशत 81.15 फीसद रहा है।

UPMSP UP Board Class 10th, 12th marksheet 2025 on DigiLocker; how to check using roll number, DOB



Know how to download digital marksheet without registering on DigiLocker.#UPBoardresult2025#boardexams2025



Read more at: https://t.co/eNUSjvOVvjpic.twitter.com/22okf0kcoI — Careers360 (@careers360) April 25, 2025

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) will release the UP Board 10th results 2025 today. Here's how to download #UttarPradesh#UPMSP#UPBoardhttps://t.co/z628TFTQMS— News9 (@News9Tweets) April 25, 2025

छात्र अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। पी बोर्ड UPMSP टॉपर की सूची, जिलेवार प्रदर्शन, लिंग-वार डेटा और अन्य परीक्षा आँकड़े भी जारी करेगा। छात्र दिए गए आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए चरणों का पालन करके अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

UPMSP UP Board Exam 10th, 12th results LIVE: Results announced at https://t.co/vjHFLG9Qf3, https://t.co/by2SqIPLmx; get direct link herehttps://t.co/jCJTgdTS4j — Mint (@livemint) April 25, 2025

UPMSP has announced the UP board intermediate or class 12 result 2025 today, April 25#UttarPradesh#Education#Examshttps://t.co/o26xIhQpmY— News18 (@CNNnews18) April 25, 2025

UP Board 2025 Results for Class 10 and 12 to Be Announced Shortly on Official Website https://t.co/vuehlUjOe3. pic.twitter.com/q80EFMETSH — The Impressive Times (@ImpressiveTimes) April 25, 2025

UP Board Result 2025 Class 10, 12 LIVE: रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें-

UP बोर्ड रिजल्ट 2025: रोल नंबर, नाम के साथ upmsp.edu.in पर ऑनलाइन देखें

UP Board Result 2025 Class 10, 12 LIVE: कैसे करें रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड-

आधिकारिक वेबसाइट ubse.upmsp.edu.in पर जाएं

होमपेज पर, ‘यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025/ 12वीं रिजल्ट 2025’ के लिंक पर क्लिक करें

लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर दर्ज करें

‘सबमिट’ पर क्लिक करें

आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 दिखाई देगा

अपनी जानकारी की जाँच करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें।

UP Board Result 2025 Class 10, 12 LIVE: छात्रों को अपने यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कोरकार्ड-

छात्र का नाम

कक्षा रोल नंबर

माता-पिता का नाम

जिला/स्कूल कोड ग्रुप

कोड विषयवार

प्रैक्टिकल अंक

विषयवार थ्योरी अंक

कुल अंक

अधिकतम अंक

परिणाम/डिवीजन।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया, "कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम डिजिलॉकर की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं।" उन्होंने कहा कि दोनों कक्षाओं के लिए ‘डिजिलॉकर’ पर डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई गई है। सिंह ने कहा कि मार्कशीट पर डिजिटल रूप से सत्यापित हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने कहा कि मार्कशीट की भौतिक प्रतियां भी पहले की तरह स्कूलों के माध्यम से वितरित की जाएंगी।

सिंह ने कहा, "डिजिलॉकर पर मार्कशीट उपलब्ध होने से छात्रों को अब स्कूलों से उन्हें लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए डिजिटल मार्कशीट का उपयोग कर सकेंगे।" मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए हाई स्कूल के छात्रों को डिजिलॉकर पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

इंटरमीडिएट के छात्रों को अपनी डिजिटल मार्कशीट पाने के लिए अपना रोल नंबर और मां का नाम डालना होगा। यूपी बोर्ड सचिव ने यह भी कहा कि भौतिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र न तो फटेंगे और न ही पानी का उनपर कोई असर होगा, जिससे वे अधिक टिकाऊ और सुरक्षित होंगी।

