UP Board Exam Date Sheet 2023: यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से, यहां देखें कब-कब होंगे पेपर

UP Board Exam Date Sheet 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपीएमएसपी 2023 कक्षा 12 और 10 की समय सारिणी जारी की है।

छात्र अब upmsp.edu.in से डेट शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी, 2023 से शुरू होकर 3 मार्च, 2023 तक चलेंगी। 16 फरवरी, 2023 से 4 मार्च, 2023 तक, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। आयोजित किया जाए।

यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2023 पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध होगा। सुबह 8 बजकर 11 बजकर 15 मिनट तक हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ पेपर दूसरी पाली में भी होंगे। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक होगा।

