भाजपा में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, सुशील मोदी का ट्वीट-समाचार पूरी तरह से भ्रामक, जानें सबकुछ

Highlights भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को यहां संपन्न हुई। राज्यसभा का टिकट देने से इनकार किए जाने के बाद उनके अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी के रूप में स्वागत किया गया।

हैदराबादः जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह का बाजार गर्म रहा। हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री किसी कार्यक्रम में भाग लेने यहां पहुंच गए।

हवाई अड्डे पर भाजपा के कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गई। लोगों ने कई कमेंट किए। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। बाद में बीजेपी नेताओं को कहना पड़ा कि वह सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे।

Union Minister & JD(U) leader RCP Singh has not joined BJP. He was in Hyderabad, Telangana to attend a committee meeting: Sources



