गिरिराज सिंह ने तृणमूल कांग्रेस को बता दिया मुंडी कटवा पार्टी, कहा- 'टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बेहद घटिया बयान दिया है'

Giriraj Singh: बिहार विधानसभा से पहले सूबे में आरोप प्रत्यारोप पर दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने टीएमसी को निशाने पर लेते हुए पार्टी को "मुडी कटवा पार्टी" तक कह डाला। वहीं अखिलेश यादव के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसे इस्तेमाल करती है और किसे छोड़ती है, यह अखिलेश यादव को ही पता होगा।

इसी बीच, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को उन्होंने बेहद “घटिया” करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इतने आपत्तिजनक बयान के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद वे माफी मांगें भी क्यों? पूरी पार्टी ही अब मुरी कटवा पार्टी बन चुकी है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि चुनावों में जब भी कोई उम्मीदवार टीएमसी के खिलाफ जीत दर्ज करता है तो उसे लटका दिया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह गलतफहमी न पालें, क्योंकि यह मजाक अब महंगा पड़ेगा।

बयानबाज़ी के बीच उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया। गिरिराज सिंह के अनुसार चुनाव आयोग ने तीन लाख से ज्यादा लोगों को सत्यापन के लिए नोटिस भेजा है। अगर वे भारत के नागरिक हैं तो प्रमाण पत्र दें, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाएं और इन तीन लाख लोगों का नाम जुड़वा कर दिखाएं।

