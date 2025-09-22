Highlights Ashwini Vaishnaw: GST की नई दरों से देशभर में खुशी की लहर है...

Ashwini Vaishnaw: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कहा कि विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की कम दरों से लोगों में ‘खुशी की लहर’ दौड़ गई है। भाजपा ने जीएसटी सुधारों की आलोचना करने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उसके नेतृत्व वाली सरकार के दौरान उन्हीं उत्पादों पर उच्च कर दरों का हवाला दिया। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर कांग्रेस के ‘गब्बर सिंह टैक्स’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस की सरकार के दौरान बहुत अधिक दरों के प्रचलन का हवाला देते हुए आश्चर्य जताया कि क्या इतना भारी कराधान ‘गब्बर सिंह के बड़े दादा’ जैसा था।

उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के दौरान सीमेंट, सैनिटरी पैड, पेंट, जूते, टीवी और फ्रिज पर कर की दरें क्रमशः 30, 13, 30, 18, 30 और 30 प्रतिशत थीं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अब संबंधित दरें 18, 0, 19, 8, 18 और 18 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि लागत में कमी से ‘बचत का त्योहार’ जैसा माहौल बना है और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी और मौजूदा सुधारों से उनकी नाखुशी ‘स्वाभाविक’ है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने सिर्फ़ बातें कीं और कोई कार्रवाई नहीं की। दुकानदारों और खरीदारों से मिलने आरके पुरम बाजार आए वैष्णव ने कहा कि इसके प्रभाव के बारे में हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार क्षेत्र ने कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निगरानी रख रही है और अगर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दिया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

