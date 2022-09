"राहुल बाबा विदेशी टी-शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं", जोधपुर में अमित शाह ने 'भारत जोड़ो यात्रा' पर कसा तंज

Highlights अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल गांधी के इतिहास ज्ञान पर उठाया सवाल कहा- मुझे लगता है राहुल बाबा को भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है भाजपा के कद्दावर नेता ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आवाह्न

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा नेता अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। शनिवार को यहां बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, अभी राहुल बाबा विदेशी टी-शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनके संसद के भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा किस किताब में पढ़े हो?

शाह ने आगे कहा, कि ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने सिर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। मुझे लगता है राहुल बाबा को भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पार्टी कार्यक्रम में अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा, गहलोत साहब मैं आपको आपके वादे याद दिलाने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट-संट वादे किए थे। 5 साल होने को आए, भाजपा आपका हिसाब मांगती है।

इस दौरान भाजपा के कद्दावर नेता ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का आवाह्न किया। शाह ने कहा- गहलोत सरकार को उखाड़ फेंको, क्योंकि वे विकास कार्य नहीं कर सकते, केवल वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लाकर देश की सुरक्षा, समृद्धि और शिक्षा के लिए भी काम किया। शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की सभी सीटों पर भाजपा के जीतने का दावा किया।

Jodhpur, Rajasthan | Throw out Gehlot govt as they cannot do development work, can only do politics of vote bank. PM Modi worked for safety, prosperity of country & also education by bringing NEP. In 2024 all seats from Rajasthan should go to him: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/DBWuwAFqg5