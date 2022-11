भारत के मातृ मृत्यु दर में हुआ 6 अंकों का सुधार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी

Highlights केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 6 अंकों का सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु अनुपात में 2014-16 में 130 से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्मों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 6 अंकों का सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, "मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 2014-16 में 130 से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्मों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।" भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 6 अंकों की शानदार वृद्धि हुई है और अब यह 97 प्रति लाख जीवित जन्मों पर है।

Significant decline in the Maternal Mortality Ratio (MMR) from 130 in 2014-16 to 97 per lakh live births in 2018-20: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/M6JaUBwEY4

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश ने 2014-2016 में एमएमआर में 130, 2015-17 में 122, 2016-18 में 113, 2017-19 में 103 और 2018-20 में 97 में उत्तरोत्तर कमी देखी है।

Significant Decline in the Maternal Mortality Ratio from 130 in 2014-16 to 97 per lakh live births in 2018-20.



The various healthcare initiatives of PM @NarendraModi Ji's Govt to ensure quality maternal & reproductive care have helped tremendously in bringing down MMR. pic.twitter.com/dTFeny1zDs