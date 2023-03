फोटो: एयर इंडिया की फ्लाइट में 'कॉकरोच, टूटी सीट और जहरीला स्प्रे' देख हैरान रह गया यूएन अधिकारी, ट्वीट कर मांगा स्पष्टीकरण

Highlights एक यूएन अधिकारी ने खराब सर्विस के लिए एयर इंडिया को फटकार लगाई है। अधिकारी ने कई फोटो ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि उसके फ्लाइट में कॉकरोच मिला है। यही नहीं उसने फ्लाइट में टूटी सीट और जहरीला स्प्रे भी को लेकर भी शिकायत की है।

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक राजनयिक ने एयर इंडिया (Air India) के साथ अपने खराब अनुभव को शेयर कर एयरलाइन के अधिकारियों को इसे लेकर जमकर फटकार लगाई है। राजनयिक ने शिकायत करते हुए एयरलाइन में साफ-सफाई पर सवाल उठाया है और घटना के कुछ फोटो ट्वीट कर इस पर स्पष्टीकरण मांगा है।

ऐसे में राजनियक के ट्वीट के आधार पर एयरलाइन ने उन्हें संपर्क किया है और मामले में ज्यादा जानकारी देने की अपील की है ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया के फ्लाइट में कोई कॉकरोच मिला हो, इससे पहले भी एक यात्री के खाने में मरा हुआ कॉकरोच निकला था जिसे लेकर भी काफी हंगामा हुआ था।

दरअसल, एयर इंडिया की एक फ्लाइट से यूएन अधिकारी गुरप्रीत न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अब तक के सबसे खराब यात्रा का अनुभव किया है। मामले में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर कर यह दावा किया है कि उनके फ्लाइट में कॉकरोच (cockroaches) मिला है। यूएन अधिकारी ने बताया कि वे फ्लाइट में कॉकरोच को देख कर हैरान हो गए कि आखिर यह कॉकरोच आया तो कहां से आया है।

As a UN diplomat, I've flown worldwide, but Air India 102 JFK to Delhi was my worst flight experience: broken seats, no entertainment/call buttons/reading lights, and cockroaches! Poison spray. Disregard for customer care! #airtravelnightmare#AirIndia#TataGrouppic.twitter.com/5UcBCzSaoZ