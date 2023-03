उमेश पाल हत्याकांड: प्रयागराज पुलिस का एक्शन, अतीक के करीबी जफर के घर चलाया बुलडोजर

प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के सहयोगियों पर प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साजिश में शामिल पूर्व सांसद अतीक अहमद के हमदर्दों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकिया में स्थित खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला दिया।

माफिया से नेता बने अतीक अहमद के परिजनों जो कि पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दो बेटों और उनके भाई अशरफ के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप हैं। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है।

पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद और उसके गिरोह के करीब 20 लोगों की पहचान की है,जिनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने उनकी संपत्तियों की पहचान कर ली है, जिन्हें अगले 48 घंटों में तोड़ा जा सकता है।

प्रयागराज में जिन इलाकों में उनकी संपत्तियों की पहचान की गई है, उनमें तेलियारगंज, धूमनगंज, चकिया, सलेमसराय, हरवारा, जयंतीपुर, सादियापुर, मिंदेरा, झालवा और अटाला शामिल हैं।

Umesh Pal murder case | Uttar Pradesh: Bulldozer brought to demolish properties of accused, in Prayagraj, in the case who are also close aides of gangster Atique Ahmed. pic.twitter.com/4lRxWz7M8F