दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

Highlights खालिद दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कड़े यूएपीए के आरोप में सितंबर 2020 से जेल में है खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में "अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान" और विरोध था

नई दिल्ली: सीएए प्रोटेस्ट के दौरा हुए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। खालिद दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कड़े यूएपीए के आरोप में सितंबर 2020 से जेल में है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान, खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में "अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान" और विरोध था।

खालिद, शारजील इमाम, और कई अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली के जामिया इलाके में विरोध और दंगों के "मास्टरमाइंड" होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) - और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। ये दंगे दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए थे।

