यूक्रेन ने लगाई भारत से मदद की गुहार, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा पीएम मोदी के नाम पत्र

Highlights यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा पीएम मोदी के नाम पत्र जेलेंस्की ने भारत से दवाओं, चिकित्सा को लेकर मांगी मदद यूक्रेन की उप विदेशी मंत्री ने भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी के नाम पत्र का किया खुलासा

नई दिल्ली: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर भारत से मदद मांगी है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन ने अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति का अनुरोध किया है।

भारत में तीन दिवसीय यात्रा पर आए यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा (Emine Dzhaparova) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित जेलेंस्की का एक पत्र केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को सौंपा।

मीनाक्षा लेखी और यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की तो उसके बाद मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि यूक्रेन के उप वित्तमंत्री ने यह प्रस्ताव दिया कि यूक्रेन में बुनियादी ढांचे की पुनर्निर्माण भारतीय कंपनियों के लिए अवसर हो सकता है।

दरअसल, पिछले साल से शुरू हुए रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के मंत्री की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। यूक्रेनी विदेशी मंत्री ने मीनाक्षी लेखी के साथ मुलाकात की और आपसी हित के व्यापक द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

Not a time for War- PM @narendramodi



Pleased to meet Ukrainian First Dy FM @EmineDzheppar. Exchanged views on bilateral & global issues of mutual interest. Cultural ties & women empowerment also figured in the discussion. Ukraine was assured of enhanced humanitarian assistance. pic.twitter.com/YmzQ6o7LbG