अमृतपाल के सहयोगियों की गिरफ्तारी पर ब्रिटेन के सिख सांसद के ट्वीट पर हंगामा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कही ये बात

Highlights खालिस्तान समर्थक कट्टर उपदेशक अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। पुलिस अब तक अमृतपाल के 112 समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब सरकार ने अमृतपाल और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

लंदन: ब्रिटिश सिख लेबर सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने खालिस्तानी तत्वों की गिरफ्तारी और पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन पर चिंता व्यक्त करने के बाद नाराजगी जताई। ढेसी ने ट्वीट किया, "भारत से बहुत ही चिंताजनक खबरें आ रही हैं, पंजाब राज्य में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और सभाओं पर प्रतिबंध के साथ इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया जा रहा है।"

Very worrying reports coming from #India, of the imposition of an internet blackout in the #Punjab state, with mass arrests and restrictions on gatherings.



Praying that the tense situation is soon resolved and that human rights of all are respected.