अजित पवार के साथ नहीं करेंगे गठजोड़, सचिन अहीर ने कहा-हम गठबंधन तोड़ देंगे

मुंबईः उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) के नेता सचिन अहीर ने बृहस्पतिवार को कहा कि राकांपा (एसपी) को साफ कह दिया गया है कि अगर वे अजित पवार की राकांपा के साथ नगर निकाय चुनाव में गठबंधन करती है तो ‘‘हम उससे गठबंधन तोड़ देंगे।’’ अहीर ने कहा कि शिवसेना (उबाठा) पुणे नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन के वास्ते राकांपा (एसपी) से बातचीत कर रही है। अहीर ने बताया, ‘‘हमने राकांपा (एसपी) को साफ कह दिया है कि अगर वह अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ गठबंधन करती है तो हम गठबंधन नहीं करेंगे।’’

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। चव्हाण का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।’’

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण सात मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के पहले दिन पाकिस्तान के साथ हवाई लड़ाई में भारत की ‘‘पूर्ण पराजय’’ का दावा करने के बाद आलोचनाओं के घेरे में हैं। यहां देवली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं को क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत पाकिस्तान से हार गया। उन्होंने दावा किया कि हमारे लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गए।

उन्होंने तो यहां तक ​​कह दिया कि भारत की सेना का आकार कम किया जाना चाहिए।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दरअसल, वे (ऐसे नेता) अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों पर ध्यान न दें।’’

