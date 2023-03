एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल, कहा- गद्दारों को कह दूं कि आप नाम चुरा सकते हो, चिह्न चुरा सकते हो...

Highlights न्होंने ठाकरे गुट पर हमला बोलते हु कहा कि गद्दारों को कह दूं कि आप नाम चुरा सकते हो, चिह्न चुरा सकते हो लेकिन शिवसेना नहीं। कहा, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मोदी के नाम पर वोट मांगें न कि शिवसेना के नाम पर और बिना बाला साहेब ठाकरे की फोटो के

रत्नागिरी: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। रत्नागिरी के खेड़ गांव स्थित गोलीबार मैदान में उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने ठाकरे गुट पर हमला बोलते हु कहा कि गद्दारों को कह दूं कि आप नाम चुरा सकते हो, चिह्न चुरा सकते हो लेकिन शिवसेना नहीं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को खासतौर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है तो आओ देखो असली शिवसेना। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुराया। इसी तरह, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया और बाला साहेब ठाकरे के साथ ऐसा ही किया।

अपने संबोधन में ठाकरे ने शिंदे ग्रुप को चुनौती देते हुए कहा, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मोदी के नाम पर वोट मांगें न कि शिवसेना के नाम पर और बिना बाला साहेब ठाकरे की फोटो के।

Sardar Patel banned RSS, they stole name of Sardar Patel. Similarly, they stole Subhash Chandra Bose & did same with Bala Saheb Thackeray. I challenge them to ask for votes in Modi's name & not in name of Shiv Sena & without Bala Saheb Thackeray's photo: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/KeeghvKorf