Udaipur Beheading: 'शांति की अपील' को लेकर फिर से पीएम मोदी पर सीएम गहलोत का निशाना, कहा- उनके अपील करने पर नहीं होंगी ऐसी घटनाएं दोबारा

Highlights कहा - मुझे समझ में नहीं आता कि वह (पीएम मोदी) ऐसा क्यों नहीं कहते पूछा- कौन हैं उनके सलाहकार जो उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं कन्हैया लाल के दोनों बेटों को मिली सरकारी नौकरी

जयपुर: राजस्थान के उदयपुर में बर्बर तरीके से हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर से पीएम मोदी से शांति की अपील करने को कहा है।

गुरुवार को सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि हम बार-बार पीएम मोदी से राष्ट्र को शांति और एकता का संदेश देने की अपील कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वह (पीएम मोदी) ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। उनके सलाहकार कौन हैं जो उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर वह अपील करते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्हैया लाल के घरवालों को सरकारी सहायता देने को लेकर कहा कि कन्हैया लाल के परिवार की स्थिति को देखते हुए हमने दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का समय पर निर्णय लिया है। यह हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि उकसावे के बावजूद हमें अपने अनुशासन को जीवित रखना है।

We are repeatedly appealing to PM Modi to give a message of peace & unity to the nation as it will have an impact. I don't understand why he won't say it. Who is his advisor giving him such advice? I believe such incidents won't happen if he appeals: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/HETjZJoNwb